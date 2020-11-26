Врач объяснил, при каких заболеваниях нельзя долго носить маску

По его словам речь идет о сердечной недостаточности, хроническом тяжелом бронхите и астме. Маска затрудняет дыхание и понижает уровень кислорода в крови. При таких заболеваниях это может быть опасно.

«Людям с такими заболеваниями не стоит надевать маску на улице. Им нужно вообще уменьшить время нахождения в ней», — заключил Кремнев.