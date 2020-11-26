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    26 ноября 2020, 17:57

    Врач объяснил, при каких заболеваниях нельзя долго носить маску

    Дарья Морозова

    Врач-кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что при некоторых заболеваниях маска вредна, поэтому не стоит носить ее слишком долго. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По его словам речь идет о сердечной недостаточности, хроническом тяжелом бронхите и астме. Маска затрудняет дыхание и понижает уровень кислорода в крови. При таких заболеваниях это может быть опасно.

    «Людям с такими заболеваниями не стоит надевать маску на улице. Им нужно вообще уменьшить время нахождения в ней», — заключил Кремнев.