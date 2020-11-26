Врач объяснил, при каких заболеваниях нельзя долго носить маску
Врач-кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что при некоторых заболеваниях маска вредна, поэтому не стоит носить ее слишком долго. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам речь идет о сердечной недостаточности, хроническом тяжелом бронхите и астме. Маска затрудняет дыхание и понижает уровень кислорода в крови. При таких заболеваниях это может быть опасно.
«Людям с такими заболеваниями не стоит надевать маску на улице. Им нужно вообще уменьшить время нахождения в ней», — заключил Кремнев.