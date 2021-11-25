Врач объяснил полезное действие чеснока для пищеварения

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил пользу чеснока для пищеварительной системы человека. По его словам, этот овощ за счет своих антибактериальных свойств снижает избыточное газообразование. Об это написало ИА Nation News.

Кроме того, чеснок способен стимулировать систему пищеварения, за счет чего улучшается усвоение еды и повышается аппетит.

«Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество», — добавил специалист.

Еще один врач Сергей Агапкин также отметил полезные свойства чеснока и порекомендовал употреблять его по долькам. По его словам, необходимо разделить овощ на 40 частей и проглатывать каждую дольку как таблетку. В таком варианте эффект от его потребления будет выше.