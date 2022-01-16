Врач объяснил появление синяков у больных COVID-19

У пациентов с коронавирусной инфекцией в определенных случаях могут образовываться гематомы. О причинах их появления в интервью радио Sputnik рассказал врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.

По словам медика, COVID-19 часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови. Для того, чтобы не допустить образования тромбов, пациенту назначают антикоагулянты. Однако в некоторых случаях эффект подобной терапии может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синякв на теле. При появлении подобных симптомов больному следует обратиться к врачу для корректировки лечения.

«Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией», — пояснил гематолог.

Кроме того, синяки, которые нельзя объяснить ударом, чаще всего свидетельствуют о нарушениях в системе кровообращения. При этом они могут быть не связаны с COVID-19. Их нельзя оставлять без внимания. В подобной ситуации также необходимо обратиться к специалисту.