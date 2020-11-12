Врач объяснил, почему жительницы мегаполисов подвержены раннему климаксу

Она уточнила, что у жительниц города климакс наступает в среднем раньше на два-три года. Это связано с тем, что у таких женщин больше нагрузка, которая негативно влияет на их организм.

«Наша женщина несет большую нагрузку — и социальную, и профессиональную, и психологическую, и умственную, и физическую. И, к сожалению, все это климакс не отодвигает, а, наоборот, приближает», — рассказала Алфимова.