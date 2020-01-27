Врач объяснил, почему женщины быстрее пьянеют

По информации ИА Nation News, чувствительность к влиянию спиртного в организме женщин в полтора раза выше, чем у мужчин.

«У дам активность ферментов, утилизирующих алкоголь, на 20% ниже. Потому опьянение у них наступает быстрее и протекает более тяжело. Также в женском организме больше жировой ткани, а алкоголь — липотропное соединение, легко растворимое как в воде, так и в жире», — отметил Нужный.

Врач пояснил, что алкоголь, который изначально скапливается в жировой ткани, постепенно поступает в кровоток. Таким образом, продолжительность опьянения увеличивается.

«Кстати, женщины по потреблению алкоголя почти сравнялись с мужчинами. Регистрируемое в последние годы снижение потребления спиртного в России — заслуга мужчин, которые стали выпивать существенно меньше. Женщины употребляют алкоголь в прежних объемах», — заключил Нужный.