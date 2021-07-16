Врач объяснил, почему жара может ускорить распространение коронавируса

Жаркая погода плохо влияет на иммунитет. Поэтому во время жары нужно особенно тщательно следить за здоровьем, чтобы не заразиться COVID-19, рассказала для радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам специалиста, для хорошего иммунитета необходим здоровый сон. Так как во время жары сон у многих людей нарушается, иммунитет также может быть понижен. Речь идет о температуре воздуха выше +30 градусов, написала «Политика сегодня».

Поэтому необходимо тщательно следить за качеством сна — может быть достаточно одной бессонной ночи, чтобы заразиться.

«Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний», — рассказала врач.

Чтобы хорошо высыпаться в жару, Царева посоветовала спать в проветриваемом помещении и отказаться от теплого одеяла.