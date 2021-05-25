Врач объяснил, почему за психологической помощью стоит идти к профи

За психологической помощью стоит обращаться к профессионалам, а не к собственным товарищам. Об этом профильный специалист Ирина Коржаева заявила в разговоре с сайтом kp.ru.

Психолог поделилась, что хорошие отношения с родными способны снять стресс. В других же случаях общение с близкими лишь усугубляют плохие дни. По ее словам, зачастую люди не могут расслабиться даже рядом с самыми родными.

«А друзья своими советами и ярлыками не со зла могут завести в тупик. Говорят: „Зачем идти к психологу, если есть друзья?“. Психолог в отличие от друзей не дает советов, но поможет посмотреть на ситуацию со стороны. Заедание сладким грозит обернуться пищевой зависимостью — одной из самых сильных», — уточнила психолог.

Она также добавила, что это ведет к серьезным заболеваниям вроде сахарного диабета, который не лечится. Специалист напомнила, что съесть чуть-чуть сладкого, чтобы получить удовольствие это одно, а перехватить целый торт — это уже беда.

По поводу алкоголя, по ее мнению, ситуация двоякая. Врачи рекомендуют 50 грамм для сосудов, но важно понимать, сколько ты пьешь и с какой периодичностью это делаешь, напомнила специалист.