Врач объяснил, почему возникают покалывания в сердце

Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал ИА Ura.ru, что у молодых людей покалывания в области сердца зачастую вызываются межреберной невралгией.

«Женщины до своего пубертата, защищены гормонами, и ишемическая болезнь сердца встречается крайне редко. А впечатлительность их столь высока, что любые неприятные ощущения в передней грудной стенке принимаются как боль в сердце», — заметил специалист.

По его словам, любые боли в области сердца требуют дифференциального диагноза. В частности, это касается людей старшего возраста. Он обратил внимание на то, что тахикардитические боли наиболее опасны и требуют медицинского вмешательства.