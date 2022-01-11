Врач объяснил, почему важно есть во время болезни

Пациенты, заболевшие COVID-19, часто жалуются на отсутствие аппетита. Тем не менее, для борьбы с воспалением необходимо принимать пищу. В какое время и как это лучше всего делать, рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По словам Игнатиковой, интерес к еде может пропадать у человека при любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела. На аппетит влияют не какие-то особые свойства штаммов короанвируса, а общее состояние организма. В то же время, когда организм борется с инфекцией, ему необходимы большие затраты энергии. Поэтому в те периоды, когда человеку становится лучше, ему следует принимать пищу, даже при отсутствии аппетита.

«Это могут быть небольшие порции легкого питания: бульон, молочные напитки, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. Что-то максимально легкое и питательное», — объяснила врач.

Также в этот период организм нуждается в большом количестве воды. Следует пить как можно жидкости. Это поможет пациенту избавиться от токсинов и снизить температуру тела.

Если же снижение аппетита сопровождается снижением веса, горечью во рту, болями в животе, причину следует искать не в вирусной инфекции. Проблемы могут возникнуть с нервной системой или желудочно-кишечным трактом, предупредила Игнатикова. При этом следует непременно обратиться к врачу.

Ранее медики предположили, что в феврале или в марте в Москве может начаться пятая волна коронавируса.