Врач объяснил, почему вакцина от коронавируса пока будет недоступна для детей

Детей будут прививать от коронавируса после успешного завершения тестирований на взрослых. Перед началом вакцинации медикам потребуется еще проследить за безопасностью препарата и выработкой иммунитета.

«Очень короткие сроки исследования вакцины, поэтому для детей используется вакцина, когда гораздо больше проходит этапов после клинического исследования. Поэтому нужно еще посмотреть», — пояснила «360» врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Она добавила, что сейчас врачи будут прививать определенные группы населения. После этого необходимо проследить за безопасностью и иммунологическими свойствами.

«Кроме того, как показала практика, дети до определенного возраста, в принципе, пока не болеют COVID-19. [Были] только единичные случаи, поэтому для детей пока вакцина использоваться не будет», — отметила Скорпилева.

По словам врача, весь процесс исследований занимает от трех до пяти лет. Сначала будут прививаться здоровые люди, а потом уже будут приниматься дальнейшие решения.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцину от коронавируса начнут испытывать на детях только после завершения тестов на взрослых. Испытания препарата на детях могут начаться только в январе–феврале 2021 года.