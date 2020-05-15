Врач объяснил, почему в США такое большое число заразившихся коронавирусом
Маргарет Флауэрс, американский педиатр с 17-летним стажем, в беседе с RT объяснила, почему США, как ей кажется, занимают первую строчку в списке по количеству заболевших COVID-19.
«Есть целый ряд факторов. Во-первых, поначалу мы не хотели принимать эту ситуацию всерьез — или, по крайней мере, такова была позиция нашего правительства. Было много противоречивой информации, а саму ситуацию с коронавирусом некоторые называли обманом и мистификацией», — пояснила врач.
По ее словам, руководство страны сильно оттягивало момент тестирования и выявления количества зараженных коронавирусом. Флауэрс рассказала, что каждый штат сам решал, как бороться с эпидемией, из-за чего создавалась неразбериха.
Также она отметила, что изначально было сложно получить доступ к текстам. Но и сейчас это не так просто.