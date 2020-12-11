Врач объяснил, почему в лифте можно легко заразиться коронавирусом

Лифт — очень узкое место, при этом туда заходит много людей. Речь идет про лифты в торговых центрах, аэропортах и офисах, потому что в подъездах не настолько большое число желающих сменить этаж.

«Даже если нужно на третий или четвертый этаж — вы остановитесь на каждом, потому что люди входят-выходят и каждый нажимает на свою кнопку», — сказал врач.

К тому же в лифтах нет вентиляции.

«Может быть небольшой моторчик, ну и лифт поднимается-спускается некая проветриваемость есть. Но это только для дыхания комфортно, а вот для коронавирусной инфекции — неблагоприятно, крайне высокий риск заразиться», — отметил Зайцев.

Помимо лифта опасны и места ожидания, то есть территория с высоким скоплением народа.

«Вы не знаете, насколько „подвисли“ и в каком месте. Садитесь, занимаете очередь, где тоже сидят другие люди. Это может быть все, что угодно», — пояснил лор.

Многие организации сейчас работают по предварительной записи, тем не менее опасность сохраняется.

После этого в списке опасных мест идет общественный транспорт. Зимой не удастся открыть окно и проветрить салон.