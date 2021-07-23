Врач объяснил, почему у переболевших ковидом бывает тромбоз

COVID-19 имеет много неприятны последствий. В частности, у некоторых пациентов после болезни выявляют тромбоз. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил Life, почему это происходит.

Специалист подчеркнул, что сам по себе тромбоз не является болезнью: это естественный процесс, призванный защищать человека от кровотечения.

«Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму. Должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма, и, самое главное, от стадии болезни зависит», — рассказал специалист.

Жемчугов добавил, что врач, который лечит пациента от ковида, должен предусмотреть и предотвратить возникновение тромбоза.