Здоровье 14 февраля 2024, 05:11 Врач объяснил, почему тянет на соленое Гастроэнтеролог Кашух: тяга к соленому говорит об обезвоживании организма Freepik

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Принято считать, что тяга к соленому — один из симптомов беременности у женщин. Но на самом деле, такие вкусовые пристрастия могут говорить об обезвоживании организма и даже некоторых заболеваниях. Об этом врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию Pravda.Ru.

Врач объяснила, что соль необходима организму, чтобы удерживать жидкость и поддерживать здоровый баланс электролитов. Эти вещества помогают усваивать витамины и регулируют работу сердечной мышцы.

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Так что тяга к соленому может появиться на фоне обезвоживания — когда в организме недостаточно воды и, соответственно, электролитов. Симптомами этого состояния могут стать слабость, головные боли, перепады настроения, учащенный пульс и даже судороги.

Кроме того, тяга к соленому может говорить о некоторых заболеваниях. Например, о болезни Аддисона, связанной с нарушением работы надпочечников. Во время этой болезни организм плохо регулирует баланс жидкости в организме. Другой вариант — синдром Барттера. Из-за этого заболевания соль и другие важные минералы не задерживаются в организме, а практически полностью выводятся с мочой.

Впрочем, народные приметы тоже не врут — гормональная перестройка во время беременности действительно может вызвать тягу к соленому.

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