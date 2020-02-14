Врач объяснил, почему раны нельзя заливать спиртом

Алкогольные напитки принято брать из-за мнения, что там содержится этиловый спирт. А он является свойствами антисептика.

Ярцева заявила, что метод заливать раны «водкой как в кино» — прошлый век. Водка сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Любой алкоголь «задубляет» кожу, это не восстанавливает баланс и не способствует заживлению.

В крайнем случае можно использовать водку или спирт для обработки краев раны. А для промывания самой раны нужны все же медицинские антисептики.