Врач объяснил, почему раны нельзя заливать спиртом
Ирина Ярцева, врач-терапевт, в эфире радио Sputnik рассказала, почему нельзя заливать кровоточащие раны алкоголем. Так, в кино актеры в экстренных ситуациях льют водку, виски или другую спиртосодержащую жидкость на раны.
Алкогольные напитки принято брать из-за мнения, что там содержится этиловый спирт. А он является свойствами антисептика.
Ярцева заявила, что метод заливать раны «водкой как в кино» — прошлый век. Водка сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Любой алкоголь «задубляет» кожу, это не восстанавливает баланс и не способствует заживлению.
В крайнем случае можно использовать водку или спирт для обработки краев раны. А для промывания самой раны нужны все же медицинские антисептики.