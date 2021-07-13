Врач объяснил, почему после прививки может болеть рука

Рука может болеть после прививки от коронавируса, потому что при инъекции вводится большое количество компонента, что вызывает реакцию при взаимодействии кожи и мышц с вакциной. Об этом врач-терапевт Виктор Лишин сообщил Ura.ru.

В компоненте вакцины есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом возможна реакция. И поначалу в месте укола формируется его большая концентрация. Вещество не сразу распределятся по организму. Поэтому некоторое время после прививки может побаливать рука.

Нервные окончания тоже могут быть затронуты при введении вакцины. Поэтому укол может быть довольно болезненным. Но врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что если правильно делать укол, то никакой боли не возникнет. Но и она признала, что у всех разная чувствительность. И рука может болеть из-за технической погрешности.

Ранее врачи рассказали «360», что делать, если место укола начало краснеть, отекать или болеть. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что причина болезненности — это иголки, которую используют для введения вакцины.