Врач объяснил, почему пользование смартфоном опасно для зрения ребенка

Офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова объяснила, почему пользование смартфоном опасно для зрения ребенка. Она отметила, что зрительная система человека развивается постепенно, сообщил канал «Звезда».

«То есть до семилетнего возраста не просто так наши дети не идут в школу. До этого времени зрение еще не может работать в полную силу для того, чтобы учиться. Дети до семилетнего возраста чаще всего дальнозоркие», — уточнила Чиненова.

По этой причине концентрация на слишком мелких объектах вблизи нежелательна. Использование гаджетов детьми до трех лет может привести к тому, что зрение начинает ухудшаться уже к семилетнему возрасту. То же самое касается очень раннего обучения чтению. Родителям лучше подбирать книги со специальными шрифтами, чтобы ребенку было проще разобрать слова.