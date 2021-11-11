Врач объяснил, почему пенсионерам и детям нельзя есть тыкву в сыром виде

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач КБК им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова объяснила, почему детям и пенсионерам не всегда стоит включать в рацион тыкву. Несмотря на большое содержание витаминов в овоще, иногда его употребление может нанести вред. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Тыква является источником витаминов группы В, а также витаминов А, С, Е, К, Т. Из минеральных веществ в ней содержится калий, фосфор, железо и кальций. Также овощ полезен для зрения и кожи, а еще он выводит токсины и лишнюю жидкость из организма. Однако он не всегда такой безобидный, как кажется.

«Сырую тыкву мы, врачи, не рекомендуем употреблять в пищу людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, камнями в почках и желчном пузыре. Сырой овощ не нужно давать детям и нельзя включать в рацион пенсионерам. Такой продукт долго переваривается», — пояснила врач.

Она отметила, что тыкву можно смело есть тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты. А сок из тыквы особенно полезно пить мужчинам, так как он содержит комплекс нутриентов для мужского здоровья.