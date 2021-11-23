Врач объяснил, почему от работы может тошнить

Некоторые люди могут испытывать тошноту во время работы. Чтобы определить причины такого состояния, необходимо пройти медицинское обследование. Таким мнением поделилась врач-психотерапевт Екатерина Мисевич, передала «Вечерняя Москва».

Часто причина такого состояния может крыться в психологических проблемах. В том случае стоит обратиться к психотерапевту. Тошнота свидетельствует об изменениях в желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе, нервной системе. Это означает, что человек нуждается в отдыхе.

«Когда мозг подает сигналы об усталости, вегетативная нервная система начинает реагировать на обычные события как на опасные. Падает уровень сахара в крови, снижается давление. Возникает спазм в мышцах шеи и гладкой мускулатуре, которая есть во всех внутренних органах», — объяснила врач.

Часто человек может сталкиваться с токсичной атмосферой на работе, переработками и другими неудобствами. Все это также может спровоцировать тошноту. Специалист посоветовала прислушиваться к сигналам собственного тела.