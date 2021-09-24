Врач объяснил, почему опасно спать перед включенным телевизором

Сон перед телевизором крайне плохо сказывается на состоянии здоровья. В этот период мозг человека продолжает работать, что ведет к лишним нагрузкам нервной системы. По этой причине на утро человек чувствует себя разбитым. Таким мнением поделился врач-психиатр высшей категории Александр Федорович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Нельзя говорить, что человек отдыхает в это время [при просмотре развлекательного контента], потому что работа мозга и анализ ситуации продолжается. Даже когда люди говорят, что включают телевизор для фона», — пояснил специалист.

Врач отметил, что так называемый белый шум нагружает нервную систему человека через анализаторы. Даже во сне мозг продолжает обрабатывать информацию. Днем такое времяпрепровождение можно назвать отвлечением, но никак не отдыхом даже в том случае, если контент носит развлекательный характер. Нервная система истощается, из-за этого возникают проблемы со сном.

Врач посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе, общаться с интересными людьми и заниматься медитацией. Только такой отдых можно назвать полноценным.