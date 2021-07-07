Врач объяснил, почему не стоит полагаться на влажные салфетки

Влажные салфетки полезно иметь под рукой на случай, если нужно быстро снять загрязнения с рук, но полагаться на них как на полноценное очищающее средство не стоит. Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила для радио Sputnik, почему влажные салфетки не могут полностью заменить мыло.

Мытье рук под проточной водой гораздо эффективнее влажных салфеток, поскольку мыло обладает антибактериальным эффектом, а вода полностью смывает грязь с рук, в то время как влажные салфетки только счищают верхний слой загрязнения, пояснила специалист. Она отметила, что в составе влажных салфеток чаще всего только увлажняющие средства и вода.

«Антисептические средства редко туда добавляют, если это не спиртовые салфетки. А по рекомендации ВОЗ антисептик для рук должен на 70% состоять из спирта», — сказала Галлямова.

Влажные салфетки можно использовать, когда нет возможности помыть руки или нужно удалить видимые загрязнения. Однако важно учитывать, что они не очищают руки полноценно.

«Это может быть первая помощь в условиях, когда вы не можете помыть руки. Если открывали капот машины, испачкались на улице, нужно протереть лавочку», — пояснила специалист.