Врач объяснил, почему не стоит есть чеснок и лимоны при ковиде

Чеснок и лимоны способны укрепить иммунитет и помочь при профилактике простуды. Но от заражения коронавирусом эта два продукта не спасут. Об этом предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач отметила, что в чесноке и лимонах есть витамины с полезными микроэлементами, но поедание этих продуктов может привести к гастриту. Логина подчеркнула, что никто не исследовал воздействие чеснока и лимонов на конкретные иммунные структуры.

«За исключением того, что фитонциды — еще в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием», — рассказала иммунолог «Пятому каналу».

Она добавила, что речь идет не о повышении иммунитета, а лишь л бактерицидном действии. По словам медика, для нормальной работы организма необходимо придерживаться сбалансированного питания. В рационе должны быть не только микроэлементы и витамины, но и белки с жирами и углеводами. Правильное питание поможет поддержать естественные защитные реакции организма.