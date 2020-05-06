Врач объяснил, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

Он считает, что на это есть три причины. Первая из них: у мужчин в организме больше рецепторов, чувствительных к коронавирусу.

«Фактически у мужчин больше мишеней, по которым бьет вирус», — объяснил Тимаков.

Во-вторых, иммунная система у женщин часто работает эффективнее из-за гормона эстрогена. В-третьих, врач предположил, что женщины осторожнее мужчин.

«Когда они слышат об опасности коронавируса, читают истории переболевших, то сильнее переживают. И на волне тревоги активнее изолируются, избегают лишних контактов», — уточнил Тимаков.

Ранее стало известно, что врач Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил мнение, что мир ждет более серьезная эпидемия, чем нынешняя пандемия коронавируса. Он думает, что через какое время должна наступить новая эпидемия со смертностью 30-35 процентов.