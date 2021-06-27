Врач объяснил, почему молодежь стала тяжелее переносить ковид

Молодые люди стали тяжелее переносить заболевание ковидом. На ситуацию повлияло появление новых штаммов, но есть и другие причины. Об этом рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.

По словам инфекциониста, есть довольно много причин, почему молодежь стала тяжелее переносить ковид. Одна из них — появление индийского штамма коронавируса. Эта мутация распространяется гораздо быстрее, чем изначальная версия вируса.

«Вы видите, какая сейчас стоит жара, при этом насыщенность кислородом воздуха связана с влажностью и температурой. Пациенты испытывают гипоксию, соответственно, при такой температуре она наступает еще раньше», — пояснил Яковлев «Петербургскому дневнику».

Второй причиной медик назвал финансовые трудности больниц. Медучреждениям необходимо покупать дорогостоящие лекарства, чтобы помогать пациентам. Инфекционист подчеркнул, что пока нет доказательств, что индийский штамм приводит к более тяжелой форме заболевания. Но врачи отмечают, что сейчас в больницах находится больше молодых людей.

«Течение болезни зависит от схемы терапии, которая своевременно должна назначаться. Если нет адекватной терапии, вне зависимости от возраста человек может сгореть за несколько дней», — заявил Яковлев.

Он добавил, что возраст не дает гарантии, что человек не заразится коронавирусом и точно избежит летального исхода.