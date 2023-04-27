Здоровье 27 апреля 2023, 16:11 Врач объяснил, почему метастазы не поддаются лечению Онколог Черемушкин: опухолевые клетки нацелены только на деление

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Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, почему врачи до сих пор не научились бороться с метастазами.

«Обычные клетки в организме человека всегда выполняют какие-то функции. Они, как в компьютере, запрограммированы на потенциальные действия. А опухолевые клетки нацелены только на деление», — сообщил медик.

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Он объяснил, что иммунная система не способна контролировать процесс миграции опухолевых клеток, поэтому они ускользают и формируют новое поколение.

Черемушкин назвал метастазы маленькими «флешками», движущимися по крови. Из-за них патентные клетки тоже могут превращаться в опухоли. Онколог добавил, что, зная этот процесс, говорить о вечной жизни глупо.