Врач объяснил, почему людям с тату могут отказать в донорстве

Людям, имеющим татуировки, могут отказать, если они захотят стать донорами. Заведующая отделением переливания крови Петербургского онкоцентра Ольга Котова объяснила РИА ФАН, почему нужно быть к этому готовым.

Врач-трансфузиолог пояснила, что любое нарушение кожного покрова несет в себе риск заражения различными инфекционными заболеваниями. У человека с татуировкой может быть гепатит в случае, если мастер пользовался не стерильными инструментами. Именно поэтому медики зачастую отказывают людям с рисунками на теле.

«Только спустя год можно стать донором. Так как человек, заразившись гепатитом, может какое-то время получать отрицательный анализ», — заключила Котова.