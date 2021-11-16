Врач объяснил, почему люди без масок не сразу заболевают ковидом

Главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев объяснил, почему люди, пренебрегающие масочным режимом, могут не сразу заболеть ковидом. В прямом эфире «360» он привел разные причины такого развития событий.

«В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везет. А во-вторых, все-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они все-таки переболели, но в скрытой форме», — сразу оговорился врач.

Но потом добавил, что устойчивость к вирусу все-таки бывает. И чаще всего не заболевают те, кто ведет здоровый образ жизни и максимально избегает мест скопления людей.

«Возможно, у людей просто не было контакта с коронавирусом. Такое тоже может быть!» — отметил Фадеев.

Однако все эти факторы вовсе не означают, что человек навсегда защищен от заболевания, поэтому лучшее средство для защиты и профилактики — это вакцинация.

«Скажу языком цифр: у нас сейчас находятся на лечении 1200 человек суммарно, из них порядка 40 пациентов привиты. То есть это не более 3-4%. Все остальные люди не привитые. Все те, кто находится в реанимации, вакцинацию не проходили», — привел статистику врач.

Фадеев подчеркнул, что эти данные говорят о том, что в случае прохождения иммунизации тяжелого течения болезни точно можно избежать.