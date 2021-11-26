Врач объяснил, почему коронавирус особо опасен для людей с варикозом

Заболевание COVID-19 особо опасно для людей с варикозным расширением вен, так как при варикозе повышается риск тромбозов и тромбофлебитов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

«Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но [варикозная вена] — как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться. При коронавирусной инфекции сгущается кровь, и вероятность тромбоза в разы увеличивается», — рассказал врач.

Прогрессирующий тромбофлебит может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому варикоз необходимо вовремя лечить.

«Современная медицина позволяет лечить варикоз в любой стадии, и важно вовремя начать лечение», — заключил Авакян.