Врач объяснил, почему долгий сон может быть опасен

Слишком продолжительный сон (более 12 часов) может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний. Таким мнением поделился руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин. Об этом сообщил «Ридус».

«Многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности. Это и апноэ сна, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия», — отметил врач.

Специалист подчеркнул, что подобные симптомы и заболевания могут значительно сократить продолжительность жизни. Стоит посетить врача в том случае, если вы регулярно спите более 12-14 часов в день. При чем причины такого состояния могут быть совершенно различными. На продолжительность может влиять как наличие кошмаров, так и усталость или легкое недомогание, передала «Общественная служба новостей».