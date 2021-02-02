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    02 февраля 2021, 12:25

    Врач объяснил, почему дети переносят СОVID-19 легче взрослых

    Артур Блянихов

    Заслуженный врач России Михаил Каган объяснил сайту kp.ru, почему коронавирус легче протекает у детей, нежели у взрослых.

    Отмечается, что у детей более здоровые кровеносные сосуды, а иммунный ответ на вирус менее интенсивен. При этом они чаще взрослых простужаются и подхватывают другие респираторные вирусы.

    Каган предположил, что существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути. Кроме того, у детей менее активно работает механизм, через который инфекция попадает внутрь клеток организма.