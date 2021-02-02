Врач объяснил, почему дети переносят СОVID-19 легче взрослых

Отмечается, что у детей более здоровые кровеносные сосуды, а иммунный ответ на вирус менее интенсивен. При этом они чаще взрослых простужаются и подхватывают другие респираторные вирусы.

Каган предположил, что существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути. Кроме того, у детей менее активно работает механизм, через который инфекция попадает внутрь клеток организма.