Врач объяснил, почему бесконтрольный прием антибиотиков вреден
Стало известно о росте спроса на антибиотики в России. Оказалось, многие их принимают для профилактики коронавируса, хотя это не работает. Главный внештатный микробиолог Минздрава Роман Козлов рассказал, чем это опасно. Об этом сообщил телеканал ОТР.
По его словам, антибиотики имеют множество побочных эффектов и негативно влияют на различные органы. Также при неправильном сочетании с другими лекарствами может быть даже летальный исход. Кроме того, к антибиотикам вырабатывается привыкание, поэтому они могут постепенно перестать работать.