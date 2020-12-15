Врач объяснил, почему бесконтрольный прием антибиотиков вреден

По его словам, антибиотики имеют множество побочных эффектов и негативно влияют на различные органы. Также при неправильном сочетании с другими лекарствами может быть даже летальный исход. Кроме того, к антибиотикам вырабатывается привыкание, поэтому они могут постепенно перестать работать.