Врач объяснил, по каким причинам возникает учащенное сердцебиение

Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, по каким причинам у людей возникает тахикардия. По словам специалиста, пульс более 100 ударов в минуту считается учащенным. Об этом сообщили «Известия».

Сергеева отметила, что одной из распространенных причин учащенного сердцебиения является синусовая тахикардия. Она часто возникает при гипотериозе, анемии и гипертонической болезни. Также сердцебиение может стать учащенным из-за употребления алкогольных напитков.

«Очень опасной и распространенной формой тахикардии является мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). При мерцательной аритмии нарушается образование импульсов в синусовом узле, и сердце сокращается неритмично», — процитировало РИА ФАН слова специалиста.

Кардиолог уточнила, что есть несколько врожденных заболеваний сердца. Все они проявляются исключительно желудочковыми тахикардиями.