Врач объяснил отсутствие аппетита при заражении штаммом «омикрон»

Потеря человеком аппетита при заражении штаммом «омикрон» связана с высокой температурой и не является специфическим симптомом данного варианта коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

По словам врача, абсолютно все простудные заболевания имеют схожую клиническую картину.

«Ну, естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что в настоящее время новый штамм «омикрон» изучен слабо и все сообщения о специфичности симптомов остаются в категории гипотез.

Ранее британские ученые из ZOE COVID Study собрали воедино список симптомов, которые указывают именно на заражение штаммом «омикрон» коронавируса.

Наиболее частыми признаками обновленной болезни оказались насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле. Встречается чуть реже остальных и выглядит новым такой симптом, как потеря аппетита.