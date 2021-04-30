Врач объяснил опасность ран от шампуров

Любой порез или царапина от неосторожного обращения с шампуром может привести к столбняку. Если человек не делал прививку от этого заболевания, то необходимо сразу же поехать в травмпункт. Об этом предупредил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Депздрава Москвы Петр Давыдов.

«По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которые можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями», — привело слова Давыдова РИА «Новости».

При этом медик добавил, что любые ранения представляют определенную угрозу. Особенно опасно повреждение кожи, если есть связь с мягкими тканями или кровотоком. Чем глубже рана, тем больше вероятность, что в нее перестанет поступать воздух. Если в такую рану попала анаэробная инфекция, то начнется ее активное развитие. Повреждения кожи опасны занесением в организм возбудителя столбняка.

«Рану обязательно нужно обработать раствором антисептиков, лучше перекисью водорода, можно хлогексидином. Ни в коем случае не забинтовывать, не закрывать пластырем, не закрывать герметизирующими повязками, потому что анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде», — пояснил Давыдов.

Он посоветовал закрывать раны тонкой асептической повязкой. После обработки раны необходимо обратиться за помощью в травмпункт. Врач должен будет решить вопрос о вакцинации пациента от столбняка.