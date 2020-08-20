Врач объяснил опасность неправильной вакцинации от коронавируса

По словам специалиста, вакцинация при повышенной температуре или после употребления алкоголя грозит рядом отрицательных последствий, в том числе — и летальным исходом.

«Запрет на алкоголь — стандартное правило при вакцинации, так же как и температура. Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям», — заявил медик.

Он также отметил, что на данный момент лекарство от COVID-19 находится в сыром виде, в связи с этим позже могут появиться новые противопоказания.

Лучше сделать вакцинацию, чем ждать, пока переболеешь и появятся антитела, считает Стародубцев. Он предложил создать массовую вакцинацию в поликлиниках. Это позволит следить за реакцией организма.

«Массовая вакцинация совпадает с третьей фазой исследований, поэтому я бы предложил проводить ее в условиях стационара, чтобы мониторить состояние пациентов», —пояснил врач.