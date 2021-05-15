Врач объяснил, о каких серьезных болезнях говорит кровь из носа

Кровь из носа может пойти при его механическом повреждении, но бывают и более серьезные причины. Иногда кровотечение может быть показанием к срочной госпитализации, предупредила врач-отоларинголог Анна Колесникова.

Медик рассказала, что существует понятие сигнального кровотечения, которое является показанием для срочной госпитализации.

«Чаще всего они являются признаком нарушения целостности достаточно крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, при сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли», — пояснила Колесникова «Пятому каналу».

По словам врача, выделяют местные и системные причины носовых кровотечений. К первым относятся любые воспалительные процессы полости носа. Это может быть синусит, аллергический ринит, кровоточащий полип перегородки или ангиофиброма основания черепа. Последняя представляет собой достаточно серьезную опухоль. К системным причинам относится повышение температуры тела во время болезни или перегрева.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания», — перечислила Колесникова.

Она добавила, что причина еще может скрываться в заболеваниях эндокринной системы.