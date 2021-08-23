Врач объяснил, нужно ли готовиться к вакцинации и сдавать анализы

Врач Алексей Добровольский в разговоре с ИА Nation News рассказал, нужно ли специальным образом готовиться к вакцинации от коронавируса. Также он объяснил, почему прививку лучше успеть сделать до осени.

По словам специалиста, никаких анализов, в том числе и ПЦР-тест, перед вакцинацией сдавать не нужно. Непосредственно там, где вы вакцинирируетесь, медик проводит осмотр, перед тем, как сделать укол. Этого достаточно, чтобы избежать возможных последствий.

«ПЦР можно сдать, но это не обязательная процедура. Перед прививкой врач вас внимательно осмотрит. То, что вам назначат по итогу медицинского осмотра, едва ли вам навредит», — сказал Добровольский.

Он добавил, что вакцинация безопасна — бояться неожиданной реакции организма не стоит.

«Сейчас уже сделаны миллионы доз прививок. Понятно, что они хорошие и работают — в реанимации нет ни одного больного с прививкой. Врачи, которые прививают, даже не просят часто 30 минут подождать после прививки — они уверены, что практически никаких реакций не бывает. Любая прививка лучше, чем заболеть коронавирусом», — сказал медик.

Он добавил, что привиться лучше до конца лета. В октябре погода станет холодной и сырой — это идеальная среда для распространения любых вирусов, в том числе и коронавируса. Чтобы успеть выработать антитела до этих пор, вакцинироваться лучше как можно раньше.