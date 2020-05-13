Врач объяснил необходимость масштабного тестирования на коронавирус
Массовое тестирование на коронавирус необходимо для выявления больных на ранних стадиях. Так считает врач-психиатр Борис Менделевич. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, если выявлять инфицированных на ранней стадии, будет просто «оказать им всю необходимую помощь, не нужно будет затрачивать объемы реанимационной помощи, не нужно будет лечить в больницах».
«Будем отслеживать контакты, прерывая цепочку заражений», — добавил врач.