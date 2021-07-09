Врач объяснил, можно ли заниматься сексом при вакцинации

Минздрав Саратова призвал россиян не заниматься сексом в период вакцинации. Но интимная близость как раз способна повысить иммунитет, необходимый при пандемии. Об этом «360» заявила врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Хороший сон, как и хороший секс, укрепляет иммунитет. Точно противопоказаний нет. <…> Занятия сексом приводят к удовольствию, расслаблению и повышает уровень тех гормонов, которые укрепляют иммунитет. Все это ни в коем случае не противопоказано», — пояснила Добрецова.

Она добавила, что речь идет только о тяжелой физической нагрузке, которая действительно запрещена при вакцинации, секс к ней не относится. В качестве примера врач привела профессиональных штангистов, которым стоит отказаться от тренировок.

«Если у вас запланированы какие-то соревнования, где нужно поднимать штангу весом 120 килограммов, то в ближайшие три дня этого делать не стоит. Мы знаем, что у 20% людей может быть слабость, недомогание или повышенная температура. Просто это повлияет на ваш результат», — отметила медик.

Также в период вакцинации не стоит копать фундамент на даче или заниматься подобными вещами. При этом нет никаких ограничений для плавания или поездок на велосипеде. Еще необходимо избегать нахождения на солнце.

«Случится тепловой удар, а потом скажут, что виновата вакцина», — заявила Добрецова.

После прививки лучше не пить алкоголь, так как он угнетает иммунитет. Но если в этот период попал на чей-то день рождения, то можно выпить бокал шампанского.

«Не нужно кричать, что вы вакцинированы, как будто это какое-то клеймо. От бокала шампанского или белого вина плохо не станет», — заверила врач.

Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации не рекомендуется заниматься сексом. Он пояснил, что интимная близость является энергозатратным занятием.