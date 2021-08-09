Врач объяснил, можно ли делать вакцину людям с хроническими заболеваниями

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная ответила на вопросы, касающиеся вакцинации и ее последствий. В частности, она рассказала, можно ли делать прививку людям с хроническими заболеваниями. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам врача, вакцинироваться можно уже через полгода после перенесенного коронавируса. При этом высокий уровень антител в организме не является препятствием для прививки. А пациенты, которым предстоит трансплантация органов, нуждаются в вакцине в числе первых.

Пшеничная отметила, что букет болезней также не является помехой. Прививка абсолютно безопасна для людей, страдающих хроническими недугами. Необходимо только перед ней пребывать в стабилизированном состоянии. А лечащий врач, в свою очередь, поможет определиться с типом препарата.