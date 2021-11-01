Врач объяснил людям с ОРВИ, как правильно чихать

Врач-отоларинголог Марина Евсикова посоветовала людям с простудой соблюдать правила при чихании, чтобы не дать накопившейся слизи уйти обратно в горло. Ее слова привела «Газета.ru».

«Чихать нужно правильно: с открытым ртом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или в слуховые трубы. Но и на других она попасть не должна. Если вы чихаете или кашляете и у вас нет платочка, старайтесь прикрывать рот не ладонью, а локтем — так вы снизите вероятность заразить окружающих», — сообщила специалист.

Евсикова отметила, что если чихнуть пришлось в маску, то ее сразу же необходимо заменить на новую. Одноразовые платки тоже нужно менять после каждого использования, а после чихания или кашля желательно помыть руки.

Врач также посоветовала следить за влажностью воздуха дома и пить до двух литров воды в день, чтобы предупредить заболевания ЛОР-органов.