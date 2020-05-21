Врач объяснил, кто входит в группу риска с повышенной смертностью от коронавируса

Пациенты с нарушением обмена веществ чаще погибают в условиях пандемии коронавируса. Смертность среди них в два-четыре раза выше, чем у не страдающих такими заболеваниями людей.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, кто входит в группу риска. Интервью с ней опубликовал сайт RT.

Заболевание COVID-19 может оказаться летальным для людей с эндокринными патологиями. Среди них специалист назвала пациентов с системными поражениями и сахарным диабетом. Опасность грозит тем, у кого есть полиорганные нарушения, аутоиммунные заболевания или больные надпочечники.

Мокрышева подчеркнула, что ожирением в России страдают около восьми миллионов человек. Еще у 19 миллионов — предиабет. В группе риска из-за ожирения еще 30 миллионов. Опухоль щитовидной железы диагностировали около 40% населения страны.

«Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей», — сказала врач.

Повышенный риск смертности она объяснила широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек. Обычно у таких пациентов снижен иммунный статус, как и сопротивляемость организма инфекции.

При этом у человека с избыточным весом шанс подхватить коронавирус такой же, как и у других людей.

Тем, у кого нарушен обмен веществ, важно соблюдать режим дня во время самоизоляции, позаботиться о сбалансированном питании и достаточном потреблении воды. Нелишним будет и прием витаминов, но их перечень и дозировку нужно обсуждать с лечащим врачом. Важную роль играет и физическая активность.

В России, по последним данным, подтверждено 308 705 случаев COVID-19. Скончались уже 2972 человека, вылечились — 85 392.