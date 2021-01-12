Врач объяснил, кто больше других подвержен мутации коронавируса

Специалист отметил, что чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител он может вырабатывать. Болибок рассказал, как у одной российской пациентки коронавирус приобрел 18 мутаций. Эта женщина страдала от лимфомы IV стадии.

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела», — уточнил врач.

В результате у пациентки развился так называемый «длинный ковид». Это вариант течения COVID-19, при котором коронавирус неделями и месяцами персистирует в организме. Болибок добавил, что у инфекции главная задача распространяться, а не убивать. По этой причине мутации коронавируса не могут быть патогенными.