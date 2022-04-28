Врач объяснил, кому вреден хлеб

Врач Сергей Агапкин рассказал, что хлеб вреден людям, у которых есть аллергия на пшеничный белок и глютен. Специалиста процитировала «Свободная пресса».

Агапкин назвал глютен очень демонизированным питательным веществом. Он напомнил, что это белок, который содержится в пшенице, и люди на протяжении многих лет употребляли пшеницу в цельном виде, в виде хлеба и муки.

«Есть ряд людей, у которых на глютен есть аллергия, точно так же, как аллергия на любой пищевой продукт. Для этих людей — глютен вреден, для большей части людей, для 90%, он безвреден», — заверил врач.