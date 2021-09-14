Врач объяснил, кому нельзя пить энергетики

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем вредны энергетические напитки и кому их употребление противопоказано. Опасаться их стоит людям со слабым сердцем, передала «Вечерняя Москва».

Энергетические напитки газированные, поэтому они раздражают слизистую, тем самым ускоряя всасывание веществ, пояснила Соломатина. А кофеин, содержащийся в них, действует иначе, чем кофеин в чае или кофе.

«В энергетиках кофеин дает резкий эффект, и это определенный удар для организма. По сути, это стресс для человека, чтобы его энергия максимально быстро мобилизовалась. Это опасно остановкой сердца для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что очень сильно может повыситься давление. Дальше может случиться все, что угодно — инсульт, инфаркт», — рассказала врач.

Здоровым людям энергетики в небольшом количестве не навредят, добавили Дни.ру. Но злоупотреблять ими точно не стоит из-за «расшатывающего» влияния на нервную систему.