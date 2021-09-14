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    14 сентября 2021, 17:01

    Врач объяснил, кому нельзя пить энергетики

    Полина Гребенщикова

    Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем вредны энергетические напитки и кому их употребление противопоказано. Опасаться их стоит людям со слабым сердцем, передала «Вечерняя Москва».

    Врач объяснил, кому нельзя пить энергетики

    Энергетические напитки газированные, поэтому они раздражают слизистую, тем самым ускоряя всасывание веществ, пояснила Соломатина. А кофеин, содержащийся в них, действует иначе, чем кофеин в чае или кофе.

    «В энергетиках кофеин дает резкий эффект, и это определенный удар для организма. По сути, это стресс для человека, чтобы его энергия максимально быстро мобилизовалась. Это опасно остановкой сердца для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что очень сильно может повыситься давление. Дальше может случиться все, что угодно — инсульт, инфаркт», — рассказала врач.

    Здоровым людям энергетики в небольшом количестве не навредят, добавили Дни.ру. Но злоупотреблять ими точно не стоит из-за «расшатывающего» влияния на нервную систему.