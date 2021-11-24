Врач объяснил, кому нельзя есть капусту

Диетолог Татьяна Бочарова рассказала, каким категориям людей нельзя употреблять в пищу капусту. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Русская планета», в их число входят люди с панкреатитом и заболеваниями кишечника. У них капуста может вызвать обострение заболеваний, вздутие в животе, так как в ней содержится много трудноперевариваемых грубых волокон.

При панкреатите капусту можно есть в термически обработанном виде и не более 100 граммов в день. Операции по части ЖКТ также являются противопоказанием.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты следует есть осенью и зимой, чтобы оставаться в хорошем настроении.

Она посоветовала не налегать на вкусную, но вредную еду: сладости и фастфуд. Но и строгих запретов тоже не должно быть. Следует разработать разнообразный и регулярный рацион.

Круглова отметила, что апатию может вызывать большое количество кофеина, алкоголь и дефицит витаминов. Также не стоит забывать про овощи и фрукты, которые также способствуют снижению уровня стресса.