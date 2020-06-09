Врач объяснил, кому не стоит есть мороженое

Летом одним из самых популярных лакомств становится мороженое. Есть его лучше как десерт: излишек сахара вреден в том числе для детских зубов. А вот простыть от мороженого получится вряд ли.

Врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина рассказала в интервью радио Sputnik, кому стоит ограничивать потребление холодной сладости. Здоровым людям излишне беспокоиться не надо. Главное — контролировать потребление сахара.

«Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму», — сказала врач.

Этот совет актуален для тех, у кого нет противопоказаний к холодной пище — например, болезней десен или зубов. Ограничить количество мороженого Кашубина посоветовала тем, кто следит за своим питанием.

«Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», — подчеркнула она.

Детям много есть мороженого вредно как раз из-за высокого содержания в нем сахара. Оно может плохо сказаться на здоровье зубов, вызвать кариес. Чтобы избежать таких осложнений, врач посоветовала отправить ребенка чистить зубы после того, как он поест мороженое.

Отказаться от лакомства нужно тем, у кого есть аллергия на молоко. А людям с нехваткой лактозы — есть его в очень ограниченном количестве. Зато простыть от мороженого практически невозможно: оно не способно настолько снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от ее перепадов.

Даже сиплость голоса не означает болезнь. Она появляется, так как замерзают голосовые связки. Для здоровья это не опасно и на самочувствии никак не скажется.

Мороженое чаще всего едят в жару. До конца недели во всех российских регионах температура воздуха как раз поднимется до аномальных значений. На юге европейской части страны она достигнет +42 градусов.