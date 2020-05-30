Врач объяснил, кому бессмысленно делать тест на антитела к COVID-19

Тестировать жителей на антитела к коронавирусу нужно в тех регионах, где уже прошел пик заболеваемости. В противном случае делать массовые исследования бесполезно.

«Тестирование можно начинать сейчас, если пик прошел. Если идет затишье, становится меньше заболевших», — сказал Ura.ru заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени Мечникова Михаил Костинов.

Он добавил, что в тех регионах, где численность заболеваний COVID-19 растет, нет смысла устраивать массовое тестирование. При этом он отметил, что такие исследования важны не только для властей. Каждому человеку необходимо понимать, рискует ли он подхватить коронавирус.

«Важно выяснить иммунопрослойку, чтобы вычислить, сколько тех же коек нужно развернуть к осени, сколько денег на лекарства заложить. Нужно понимать, что, например, 20-30% населения уже имеет иммунитет, а остальные находятся в группе риска и им нужна вакцина», — заключил Костинов.

По данным на 29 мая, в России насчитывается 387 623 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Вылечились уже 159 257 человек, скончались — 4374 пациента.