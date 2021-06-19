Врач объяснил, когда в РФ перестанет расти число зараженных коронавирусом

Как минимум две неделе в России будет расти число заразившихся коронавирусом. Значительное улучшение ситуации может произойти к концу лета, если россияне будут активно прививаться. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости, не такой высокий, а вообще рост. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся», — рассказал он ТАСС.

Эксперт добавил, что вирус будет и дальше меняться, уточнило Ura.ru. Но если россияне будут соблюдать все необходимые меры, то страна будет готова к повторной волне, которая, вероятно, наступит осенью.

Инфекционист напомнил, что иммунитет от прививки появляется не сразу, должно пройти время. Антитела вырабатываются через полтора месяца после первой вакцины, объяснил он.

По мнению Тимакова, в нашей стране не самые лучшие темпы вакцинации, несмотря на то, что в России есть лучшая вакцина в мире — «Спутник V».