Врач объяснил, когда онкобольные могут привиться от коронавируса

Врач-инфекционист Юлия Москалева рассказала ИА Ura.ru, что онкобольные люди могут вакцинироваться от COVID-19 лишь через шесть месяцев после химиотерапии.

«Если человек получает химиотерапию, то нужно сделать отсрочку на шесть месяцев, но только отсрочку», — уточнила специалист.

По ее словам, если рецидива нет, то и противопоказаний к вакцинации никаких нет. Она обозначила важность вакцинации и посоветовала всем сделать прививку. Москалева подчеркнула, что необходимо подумать не только о себе, но и об остальных.